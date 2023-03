Jakby Niemcy zgodzili się rok temu przekazać te czołgi Ukrainie to pewnie Polska kupiła by Leopardy, a nie Koreańczyka.



Ps. Tak z ciekawości... wiecie czemu kupiliśmy tyle sprzętu z Korei (po za tym, że uznaliśmy, że Niemcy są niewiarygodni)?

...

Ano dlatego, że chcieliśmy przekazać Ukrainie nasze Kraby, a te są zbudowane na podwoziu Koreańskim. Żeby Koreańczycy nie zablokowali tego transferu to trzeba było coś u nich kupić... Tyle że Błaszczak MOCNO Pokaż całość