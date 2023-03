najlepsze jet to że izba lekarska oskarża lekarzy o to ze w 2020 roku mieli rację!!! :)

serio oni oskarżają ludzi o to że nie kłamali razem z nimi!



tzn oskarżają ich o "szerzenie informacji niesgodnych z akutalną wiedzą medyczną" tyle że informacje niezgodne z "wiedzą medyczną" w 2020 okazały się całkowitą prawdą w 2023 roku, każdy jeden punkt :)