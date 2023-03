Rodacy przestańcie godzić się na jakiekolwiek regulacje. Już lepiej jak była by wolność. Toż to kolejne narzędzie dla nich a nie dla was. Coraz bardziej oblepiacie się sznurkami do sterowania zamiast je przecinać i wiązać tym tyranom ręce. Stawianie kolejnych tam na rzece nie tamuje rzeki np. rozdziela ją na dwa. Na końcu zamiast rzeki masz setki gównianych rowów gdzie do każdego potrzeba nowego urzędnika a jeden odsyła cię do drugiego jak Pokaż całość