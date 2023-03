Jeśli chodzi o urządzenia państwowe, to w ogóle powinien być odgórny zakaz korzystania z platform społecznościowych. Natomiast jeśli chodzi o prywatne, to niech każdy użytkownik decyduje sam, co chce używać. Irytuje mnie ta nagonka na wielką skalę na wszystko, co chińskie. A co google, to nie zbiera ton danych o każdym użytkowniku?