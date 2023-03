trzeba rozróżnić że są PISiory i malowane PISiory

mam znajomego który jest malowanym PISiorem

czyli całkowity prywatnie przeciwnik pisu, krytyk kaczora ale zapisany oficjalnie i chwalący wielbiący partię, z jej list wybrany do włądzy dla koryta i profitów, wszyscy jego wyborcy uważają go za pisiora



jak wygra kimdzongun to zapisze się do partii i będzie w pierwszym rzędzie płakał ze szczęścia

takie to chorągiewki pełzają na tym świecie