Nic w tym dziwnego - przedsiębiorstwa podnoszą ceny i mają coraz większe zyski. Większość Polaków obwinia za inflację PIS/Putina/UE/Tuska, tak więc przedsiębiorcy spokojnie mogą dalej podnosić ceny, bo dlaczego nie. Owce trzeba strzyc.



Uzasadnienie do podwyżek zawsze się znajdzie. Aż dziwne, że ludzie tego nie widzą - 3 miesiące temu masło "musiało być" po 9 zł (bo inflacja/PIS/UE/Putin/Tusk), teraz jest po 3-4 zł. To co, teraz producenci i sprzedawcy dokładają do biznesu?