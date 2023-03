Wielka afera w małej szkole w Zalesiu. Kłamstwo, nękanie i elektryczna

Trochę zastanawiający jest fakt, że nauczyciel informuje o tym dopiero po tym jak zwolniono go ze szkoły. W tekście pojawia się też wątek miłosny, odrzucenie, a później prześladowanie i nękanie nauczycielki. Sprawa ma dwie strony: oszustwo w konkursie i niewydanie nagrody (która jeśli doszło do oszustwa i tak nie należała się dziecku), a druga strona to wykorzystanie całej sprawy do nękania nauczycielki przez zwolnionego nauczyciela. Kuratorium powinno wkroczyć do tej szkoły.