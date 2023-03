Pokaż całość

No dla mnie to jest mała ciekawostka, i co w tym złego? Dotąd uważałem, że w dużych sieciach nie ma aż takich różnic.Ja mam wrażenie, że połowa wykopków ma jakieś kompleksy ze szkoły gdzie byli gnębieni i teraz próbują sobie choć trochę to odbić w dorosłym życiu wyśmiewając przy każdej okazji innych na wykopie. Z drugiej zaś strony sami narzekają na julki i oskarki, które to robią.Normalny człowiek