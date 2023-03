Ale cały śląsk jak doił resztę polski przez 50 lat tak doi bardziej.

Proponuję zrobić eksperyment. Tyle ile od wojny dołożyliśmy do śląska czyli nierentownych kopalń, hut, tych wszystkich wczesnych emerytur, inwestycji w uczelnie, autostrady i infrastrukturę ... to wyłóżmy na podlasie.

Zobaczycie, za 50 lat tam będzie większe zaludnienie, przemysł, uczelnie i kasa.

Wystarczy tylko tam kolejne 50 lat inwestować.

No ale nikt się nie odważy, bo śląsk to są wyborcy Pokaż całość