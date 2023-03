1. Może wreszcie dotrze do kibiców, że to nie trener gra, tylko piłkarze. I dopóki kibice nie pokażą im co o nich myślą, to nic się nie zmieni. Jak dalej będą śpiewać nic się nie stało

2. Lewandowski powinien odejść z kadry. Nic sam nie gra, a reszta czuje się zwolniona z odpowiedzialności za grę. Zwolnił poprzedniego trenera, bo mu się nie podobała jego koncepcja gry. No to pokazał wczoraj ten radosny Pokaż całość