Terlikowski wyszedł z oparów abstrakcyjnej teologii i własnej teoretycznej banieczki. Skonfrontował się z realnym światem, realnymi problemami realnych ludzi i realnym obrazem instytucji religijnej w kontekście tych problemów.



Jak każdy człowiek który to uczyni, musiał doświadczyć srogiego dysonsnsu poznawczego i trzeba mu przyznać - wybrał uczciwość intelektualną i zaczął nazywać rzeczy po imieniu.



To uczyniło go naczelnym wrogiem tej skorumpowanej i zbankrutowanej moralnie instytucji jaką jest Kościół Katolicki.