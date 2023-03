Taka uwaga - apel Wawera do mediów o rzetelność jest, ujmując to grzecznie, skazany na niepowodzenie.

Jak mawiał as mediów Mariusz Max Kolonko, media to jest biznes. Zarówno socjaliści pobożni jak i bezbożni mają swoje media i płaca im za promocję swojej ideologii a nie za rzetelność. Ot taka rzeczywistość.