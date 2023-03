trole kręcące atmosferę "business as usual z rosją" wskazujące niechlubne przypadki jako to co należy naśladować za 3.2.1...

możliwe że wcześniej pojawią się te pajace z agncyjki PR od ahcana,leroya,decathlona (rodzinka muliez) krzyczące wyświechtany skrypt "normalnie widziałem urkaińca w auchanie to ja nie będę i już popierajmy rosje ! parkingi pełne a wśrodku to w ogóle sami ukraińcy pracujo i kupują normalnie uwielbiają auchana ukraińcy najbardziej na świecie" a ta szmaciarska marka Pokaż całość