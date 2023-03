Posłanka z partii Ziobry o dzieciach z in vitro. Lekarz: "To brednie"

Fakt InVitro to należy zakopać bardzo głęboko pod ziemią dla dobra dziecka.

Jak by się rówieśnicy o tym dowiedzieli, to naturalnie będą szydzić z dziecka z próbówki z bardzo prostej przyczyny - atawistyczny instynkt w dzieciach każe im niszczyć odmienność. Zanim go opanują to lata mijają.



I tyle. Po za tym po cholerę takie rzeczy ogłaszać? Ani to interesujące, ani to dumne, by się tym chwalić.



Ot jest taka zasada - o Pokaż całość