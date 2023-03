Zazwyczaj nie piszę takich wpisów i wierzę, że zawsze istnieje możliwość aby się z kimś po ludzku dogadać. Niestety jak dotąd nigdy nie spotkałem się z taką postawą jakiejkolwiek firmy i uważam, że warto o tym napisać. Jest dla mnie wręcz niewiarygodne, że taka firma może funkcjonować w 2023 roku, Szczerze mówiąc nie chodzi już nawet o te 100€ kaucji, ale o stracony czas i nerwy i dlatego chciałem Was przed nimi przestrzec.

Pewnie wielu z Was wybiera firmę do wyjazdów w Alpy i nie zawsze łatwo połapać się w opiniach w internecie. Szczególnie, że firma Winterevent (Abc Holiday Sp. z o.o.) nie posiada wizytówki w google (ciekawe dlaczego :)?) Po głębszych wyszukiwaniu okazuje się, że jest więcej opinii o tej firmie z informacjami, że nie zwracają pieniędzy (poniżej wszystkie screenshoty)

No ale o co tu w ogóle poszło?

1. Zarezerwowaliśmy ze znajomymi pobyt w Winterevent.pl w Marillevie 1400 w grudniu 2022 (sam ośrodek bardzo polecam).

2. Podczas któregoś dnia pobytu (dojechałem kilka dni później do znajomych) zauważyliśmy, że rozkładane łózko jest uszkodzone. Przy próbie spania łóżko kompletnie poległo. Próbowaliśmy je naprawić i zauważyliśmy, że było powypychane jakimiś papierami i inną prowizorką.

3. Chcieliśmy być fair i od razu zgłosiliśmy to pilotowi, który pobrał od nas 100€ zabezpieczenia na ewentualne pokrycie uszkodzenia.

4. Po tygodniu pilot poinformował mnie, że wszystko jest OK i zwrócą kaucję