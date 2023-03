Śmiejemy się z tego co jego w innych krajach, ale to w Polsce w plebiscycie GW i Wysokich Obcasów drugie miejsce na Polkę stulecia zajął Krzysztof Bęgowski.( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Za dostanie się do Sejmu i niejasną przeszłość komunistyczna, wśród kolegów szantażujących i wykorzystujących gejów podczas operacji "Hiacynt". Ot, mądrość etapu i krótka pamięć.