W sankcjach EU nie chodziło o to by nie używać Rosyjskiej ropy, tylko nie kupować jej od Ruskich po cenach rynkowych i ograniczyć ich zyski.

W związku z tym nie widzę problemy, że Rosjanie sprzedają Saudyjczykom ropę za połowę ceny, płacą za transport, Sałdyjdzycy dokładają swoją marżę i sprzedają ropę do EU. My mamy ropę, Rosjanie połowę kasy. Oczywiście byłoby lepiej od razu kupić za 50% od Ruskich i przesłać rurociągiem, ale Pokaż całość