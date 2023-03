"A co z przekreśloną ceną czyli 749 zł? No, tutaj Biedronka jest w zgodzie z Omnibusem, bo tyle ta cena wynosiła wcześniej w ciągu 30 dni przed startem promocji. A że oficjalna cena producenta jest niższa?"



Przypominam że każdy może kupi towar jaki chce i sprzedawać po cenie w jakiej chce - co dyrektywa Omnibus ma do ceny producenta?



A co do ceny to jest też kwestia zakupu "na firmę" - zakup Pokaż całość