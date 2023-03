podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat

Masowe prostesty, rozruchy. "Nowa rewolucja francuska. Tłumy na ulicach, politykom grozi się gilotyną ... Gwałtowne protesty odbywają się w wielu francuskich miastach."W Polsce jak podniesiono wiek emerytalny do 67 to Polacy spuścili głowy i pod nosem narzekali, że będą pracować do śmierci. Zazdroszczę francuskiemu społeczeństwu odwagi i życzę sukcesów.