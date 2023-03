Gdyby odbiorcy tych treści byli choć trochę inteligentni to by nie klikali w to gówno, ale niestety większość to bezmyślna masa która psuje rynek na każdym poziomie. Niestety jest to pięta achillesowa wolnego rynku który zakłada że konsument jest istotą myśląca, a najczęściej jest brakującym ogniwem między człowiekiem rozumnym a małpą który kupi byle gówno byle taniej i co im wciśnie sprzedawca.