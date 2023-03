Rosja chciała zająć się Polską zaraz po Ukrainie

Generalnie sama porażka Ukrainy dla naszego regionu była by katastrofa- by było nie mln a 10 mln uchodźców- cała wschodnia granica była by strefą zagrożenia- mielibyśmy masową migracje ze wschodu PL na centrum i zachód- nikt by w zasadzie nie chciał inwestować w Polsce- obowiązkowa służba do wojska @ sildenafil tak by było- ciągłe poczucie niepokoju, ze Rosja będzie chciała wrócić do granic wpływu sprzed 1989