Jakim ekstremalnym beciakiem trzeba być by nie umieć nawet poderwać kobiety która uciekła z targanego wojną kraju i często nie ma prawie nic. Już chyba nie ma łatwiejszego celu.

To tylko świadczy jakimi mentalnymi złamasami są lubujący sie w Salon24 blackpille. XD



Jakby do was kobieta sama zagadała, to byście uciekli. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )