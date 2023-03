USańcy powinni się przejachac po tym kraju aż po Jukatan.

to co się dzieje w Ameryce łacińskiej i południowej to wynik dekolonizacji i utraty zamorskiej jurysdykcji z Hiszpanii i Portugalii, po 2 wojnie światowej zagraniczne mocarstwa finansowały rewolty faszystowskie (USA swoje bananowe republiki) i komunistyczne (ZSRR), tylko Chile są ogarnięte bo trzymały z USA a komuchów zrzucali z helikopterów do oceanu, słynna Operacja Kondor