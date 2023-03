Mimo wielu pozytywnych zmian, osiągnięcie pełnej równości płci zajmie nam jeszcze 300 lat, ale szczególnie w mediach społecznościowych widać pewnego rodzaju odwrót od feminizmu, na rzecz coraz bardziej popularnego ruchu tradwives czy mizoginistycznych influencerów pokroju Andrew Tate'a.

Czytaliście chociaż co jest w tym artykule? XDOd środka tekstu jest już jazda, że cały świat się myli - MY KOBIETY mamy rację (ale nie ruch tradwives bo to nie pasuje do narracji XD).