Każda gorączka powyżej 37.5 ° C trwająca powyżej 3 dni to silna wskazówka, że wypada się zgłosić do lekarza - przynajmniej tak słyszałem od rodzinnego.

Przy 38+ ° C i takim czasie można obstawiać, że trafi się hospitalizacja.

Chodzić z taką gorączką to już czysta głupa.

Darwin lubi to.