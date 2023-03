Tam się potrafią bawić. Jak jest strajk to nie kursuje w całym kraju nic. Zero autobusów, pociągów, samolotów, zero metra.

W Polsce zasadniczo nikt nie protestuje. Ale kto ma protestować skoro do związków należy jedynie 9% Polaków a prawie 100% z nich to ... budżetówka. Muuhahhaaaa. Więc jak wy chcecie cokolwiek zmienić.