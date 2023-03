Dopóki nie wyjdą z bronią to nic się nie zmieni. Rewolucja francuska ni amerykańska nie były bezkrwawe. Nie ma bezkrwawych rewolucji. III RP jest tego najlepszym przykładem. Przeszliśmy bezkrwawo od socjalizmu komunistycznego do kapitalistycznego, i tylko ci sami co przed są w posiadaniu środków produkcji. Wg Marksa nie było żadnej rewolucji bo status burżuazji się nie zmienił.