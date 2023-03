Wywieszę sobie na samochodzie napis:

1. Zwiększ sztucznie cenę paliwa stopniowo do 8 zł/ litr

2. Przyzwyczaj głupich ludzi i przekonaj ich, że 7-8 to nowa normalność

3. Przetransferuj zebrane pieniądze nakładając karę na w zasadzie własną spółkę (Orlen, jakbyś się jeszcze nie domyślił)

4. Obniżaj stopniowo cenę do lekko zawyżonej i rób kampanię, jak ratujesz kraj.

5. Wygraj wybory. Profit.