Ludzie nie są świadomi, że całe życie spędzą w cieniu. Nie umieją korzystać z kompasu i nie mają pojęcia co wędrówka Słońca po niebie. A zakup apki przy wyborze mieszkania albo domu to must have by o każdej porze roku sobie sprawdzić gdzie słońce. Ja sobie nie wyobrażam życia, by promienie słońca nie wpadały mi przez okno...