Poczekalnie, w tych czasach? To nie PRL ani lata 90-te. Dzisiaj dostajesz stalową ławkę i to ich ilość jest ograniczoba, a jak niewygodnie i zimno, to z dworca zwykle można wejść do galerii handlowej i konsumować.

Jak by ci było za wygodnie i ciepło, to przecież mógłbyś unikać konsumpcjonizmu.