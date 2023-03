"Na razie Polce zwrócono prawo jazdy i oddano kluczyki do golfa. - Tak, jechała pod prąd. Tak, wsiadła do radiowozu i odjechała. Ale to za mało, by skonfiskować jej prawo jazdy - powiedziała rzeczniczka policji"



XDDDD W POLSCE BY DOŻYWOCIE DOSTAŁA ZA #!$%@? SAMOCHODU PSÓW