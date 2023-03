Co do intencji tej polskojęzycznej Niemieckiej maszyny propagandowej w Polsce to doskonale rozumiem. Agentura wpływu Niemiec na Polskie społeczeństwo. Jednak etyka działań Polskich dziennikarzy, którzy pracują dla obcego kapitału i interesu obcego kraju mnie dziwi.

Zaraz zaczną się ataki, a media w rękach PiS. Od razu odpowiadam, zaraz będą wybory jeżeli opozycja wygra atut mediów narodowych wpadnie w ich łapy. Tak to działa od 1989 r.