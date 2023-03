Płocka kuria przeprosiła i udzieliła księdzu nagany. W grudniu zaraz po incydencie Kuria Diecezji Płockiej przeprosiła "za zachowanie księdza podczas katechezy, które nigdy nie powinno mieć miejsca". Zadeklarowała także pomoc poszkodowanemu oraz świadkom całego zdarzenia.

Kuria przeprosi, ksiądz wyspowiada się i po sprawie. Po co drążyć temat? To nie dobra jest. Lepiej zakończyć sprawę bo nie daj b0że trzeba będzie skiela przenieść do innej parafii.