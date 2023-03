Szanuje, mysle ze to dzieki kampanii Morawieckiego Duda wygral drugie wybory prezydenckie.



Polska niestety przez polityke podnozka folksdojczy z PO jest tylko pionkiem w UE, a nie decydentem. Poki co jeszcze jestesmy beneficjentami tego ukladu, ale szybko sie to konczy. Ukladanie przez PiS sojuszu z USA, Wielka Brytania, Arabia i Azja i oswajanie spoleczenstwa z potrzeba wyjscia z UE to czesc strategii.



UE to totalitarny, zydokomunistyczny twor. Powinnismy wyssac z niego co Pokaż całość