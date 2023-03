Przeciez jakby chcial odbudowac Łódź po zniszczeniach wojennych, to by pochlonelo to dwuletnti budzet tvp. Lepiej juz niech zostanie jak jest. Szaro, brzydko, paskudnie. Wszedzie ruiny, bieda i leje po bombach. Z lodzi powinni zrobic miasto pomnik, a jedyne pieniadze wydac na zabezpieczenie i zachowanie tego co sie po ostatnich bombardowanich w 1944 nie zawaliło. Jak sie jedzie przez lodz to sie caly czas czuje tą historie, te cierpienia. Zycie strasznie sponiewieralo Pokaż całość