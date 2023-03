U mnie w mieście ze dwa lata temu była podobna akcja, dwóch szczurów (w grupie było więcej osób, w tym młode karyny) pobiło niepełnosprawnego czterdziestolatka, bo niby coś tam gadał do tych karyn. Wszystko nagrane przez kamery miejskie, gdyby okoliczni mieszkańcy nie byliby oburzeni tym faktem na tyle że aż uwaga przyjechała do miasta, to policja nie kiwnęła by palcem. Finał tej historii jest taki że goście dostali jakieś śmieszne grzywny (po Pokaż całość