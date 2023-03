Cała scena jest nagrywana przez świadka.

Co to za świadek, skoro ewidentnie na koniec jeden z oprawców do niego podchodzi jak do kolegi, zero spiny o nagrywanie. Takiemu świadkowi przyklepuje się współudział, będzie najpewniej pierwszym, którego namierzą bo debil wrzuca dowód przestępstwa do sieci, na pewno ze swojego kompa z mieszkania mamusi.