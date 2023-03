Kłopoty lokatorów osiedli Mieszkanie Plus. Czują się oszukani

Zaryzykowali i przegrali, gdyby wyszli na swoje to piliby szampana, a tak to piją piwo, które sobie naważyli. Z drugiej strony była to realna szansa na własne mieszkanie dla osób, które nie mogły sobie na takie mieszkanie pozwolić. Nie zmienia to faktu, że to mieszkanie plus to jakaś pułapka na naiwnych także #!$%@?ć partaczy z PISu.