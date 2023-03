Chińczycy to korzystają z pisma ideograficznego z dwoch powodów. Nie ma jednego jezyka chińskiego. Pismo jest wspólne, ale nie zawsze mozna się dogadać. Dwa, języki chinskie są tonalne. Jeden wyraz w zależnosci od wymowy znaczy różne rzeczy. No i trzecia sprawa. Chiny są bardzo konserwatywne. Wszelkie zmiany są bardzo trudne do wprowadzenia. Nawet mimo tylu lat komunizmu to nadal mentalność konfucjańska, niebiański porządek, ścisłe trzymanie się ceremoniału. Kazde odstepstwo to zagrożenie.