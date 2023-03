Mafia. Ot co.

Politycy to kukiełki a ci co nawet chca są za cieńcy w uszach.

Wszędzie, nie tylko w Polsce państwem rządzą korporacje lub organizacje przestępcze czyli albo ci co mają kase i możliwości albo ci co sa nieobliczalni i mogą każdemu zrobić krzywdę.

Dajmy na to że taki Kaczyński chciałby coś z tym zrobić. I co?

Jak WSI czy inna mafia ma przekupionych lub zastraszonych polityków, sędziów oraz bojówki?

Jak Pokaż całość