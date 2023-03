Sterowanie młodymi kobietami kluczem do zniszczenia narodu

W szkole w klasach jest średnio po 10 chłopców i 10 dziewczynek. Jeśli 2 z tych dziewczynek wyjadą za granicę „bo brzydzą się swojego kraju”, 2 kolejne będą wymagać, aby ich partner był co najmniej modelem-milionerem, a dodatkowo do kraju przyjadą miliony młodych mężczyzn z innych krajów, to z proporcji 10-10 w podstawówce, ten sam rocznik w wieku 20 lat będzie miał średnio 12 facetów – bo dwóch przyjechało z biedniejszych krajów, oraz 6 kobiet, bo 2 wyjechały a 2 mają tak odrealnione wymagania wpojone im przez media, że należy je trwale skreślić z rynku matrymonialnego.

Ponieważ na 1 kobietę przypada aż 2 mężczyzn, to te będą wybierać. Bardzo długo i bardzo wybrednie, ponieważ społeczeństwo daje im możliwość długiego wybierania oraz stawiania bardzo wysokich, wręcz nierealnych czy wykluczających się wymagań. 2 z tych 6 które zostały będzie wybierać zbyt długo, więc zacznie szukać związku w wieku 30+ lat.

Z 10 dziewczynek z rocznika X, do 30r.ż. dzieci w Polsce będzie miało więc tylko ~4. Polska ma dzietność na poziomie 1,2 więc na 10 kobiet rodzi się 12 dzieci, jednak niedługo spadnie ona do 1.0.

Mamy więc 4 dziewczynki na 10, które wyrosły na kobiety, które urodzą w Polsce łącznie 10 dzieci. Dodatkowo z 12 chłopców tylko 4 zostanie ojcami – 8 czeka samotność.

Z 20 osób w klasie wystarczyło odpowiednio manipulować poprzez media i modę tylko 4 – ponieważ 2 wyjechały a 2 mają odrealnione wymagania, kolejne 2 za długo szukały, bo miały „za duży wybór” i nie mogły się zdecydować.

Oczywiście w drugą stronę działałoby to odwrotnie – gdyby na 6 facetów przypadałoby 12 kobiet, w Polsce zalegalizowano by poligamię i z 6 facetów statystycznie: -2 miałoby 3 kobiety; -2 miałoby 2 kobiety; -2 miałoby 1 kobietę;

Byłoby tak, ponieważ mężczyźni są genetycznie mniej wybredni i żaden facet mając możliwość związku nie czekałby z nim do 30-35r.ż. Dodatkowo w takim społeczeństwie dzietność wynosiłaby >2.0 gdyż każda kobieta wiedząc, że ma ogromną konkurencję jak najszybciej chciałaby założyć rodzinę. Taka sytuacja była w Polsce w latach ‘80-‘90, gdzie wystarczyło nie być alkoholikiem, mieć pracę i myć się aby być bardzo dobrym kandydatem na chłopaka a następnie męża.

Niestety – sytuacja w Polsce jest tragiczna, gdyż media manipulują naszym narodem. Kobiet jest mało, wiele z nich wyjeżdża, wiele nie planuje zakładać rodzin tylko żyć chwilą, dodatkowo rząd sprowadza do Polski ok 300 000 młodych mężczyzn rocznie więcej niż młodych kobiet…

Dziś młody mężczyzna nawet jak ma pracę, jest zadbany i ogarnięty życiowo, to może NIGDY nie być w poważnym związku. Ilość mężczyzn, którzy są w związku maleje, jednak jeszcze gorzej patrzy się na ilość mężczyzn, którzy w ostatnim roku ani razu nie uprawiali seksu (nie licząc prostytutek). Szacuje się, że dla polskich mężczyzn w wieku 18-35lat może być to nawet i 50% dla roku 2023. Czyli do końca 2023r. co drugi młody Polski mężczyzna może ani razu nie mieć żadnego kontaktu fizycznego z kobietą. Spowodowane jest do brakiem młodych kobiet, odrealnionymi wymaganiami tych, które wciąż są pannami oraz promowaną wszędzie modą na „niepolskich” chłopaków połączoną z masową migracją do Polski młodych mężczyzn z Azji i Afryki – wystarczy zobaczyć, jak bardzo znane są chociażby na Tik Toku pary „Polka + Afrykańczyk” gdzie SETKI TYSIĘCY Polskich kobiet zachwyca się takimi związkami, szczególnie gdy pojawiają się w nich dzieci.

Brak kobiet to nie tylko brak dzieci – to przede wszystkim brak motywacji do pracy dla mężczyzn. Jeśli mężczyzna ma dom, żonę i dzieci to będzie pracował ponad siły, aby zapewnić im godny byt, jednocześnie napędzając tym gospodarkę danego kraju. Jeśli ich nie ma to może popracować rok mieszkając w przysłowiowej piwnicy u mamusi, a potem żyć kolejny rok albo dwa z tego co odłożył – w moim otoczeniu jest nawet mężczyzna, która mają 34 lata pracował przez dwa, gdyż jego mama zarobiła miliony na zakupie działek za bezcen na przełomie tysiącleci i teraz go utrzymuje – nie daje mu na luksusy, ale tyle aby mógł całymi dniami grać na komputerze, pić piwo i palić papierosy (ponad paczkę dziennie).