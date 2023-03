DziWią mnie takie wpisy jak powYższe. Przecież do tEj pory głOwa politykom nie spaDła za defraUdację kasy od 1989 roku. Mam wątpLiwości, że pan Mentzen czy Bosak po obJęciu władzy w Polsce poŻyją dłużej nIż rok czasu. Niestety Polska nie ma szAns na polityków Rozsądnych i z logicznym myśleniem bo USA by się o to posTarało by nakieRować odpowiednio tYch co są fanAtykami chocIażby wierzącymi w szczePienia przeciwko Covid. Ale Polacy lubią Pokaż całość