Renta socjalna obecnie jest równa minimalnej rencie i wynosi 1445 netto. Do tego 500 zasiłku które dostali po proteście w 2018 i o którym nagle Hartwich zapomniała. Jeszcze jest 215 zasiłku pielęgnacyjnego. Czyli już mamy razem 2165 PLN. Do tego 13 i 14 renta (po 1445 netto), bo też to świadczenie dostają renciści (!!!) rozłożone na 12 miesięcy i mamy razem 2400 na rękę. Przy minimalnej pensji 2700 netto! Opiekun natomiast od tego roku dostaje 2458 pln netto czyli też prawie minimalną + opłacone składki zus i rośnie ta kwota razem z minimalną. Więc razem mamy ponad 5k. A i przypominam, że opiekunowie którzy są w sejmie są uprzywilejowani, bo opiekunowie niepełnosprawnych których niepełnosprawność powstała po 18 roku życia dostają niewaloryzowaną kwotę 720 PLN. Taki podział wprowadził rząd Tuska po pierwszym proteście, a TK uznał ustawę za niekonstytucyjną. Dlaczego tak zrobił Tusk? Bo polski system orzekania jest przestarzały i nie ma w nim podziału na stopnie niesamodzielności. Więc często jest tak, że dziecko chodzi normalnie do szkoły, a rodzic pobiera zasiłek za rezygnację z pracy. Już teraz zasiłek dla opiekunów gdzie niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia bierze aż 230 tys. ludzi! Gdyby przy obecnym systemie wykonać wyrok TK byłoby to w krótkim czasie nawet z milion ludzi. Pisiory od lat zapowiadają reformę systemu i ponoć ma wejść w życie od 2024.