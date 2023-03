Jaki naród taka władza. Jakby nie patrzeć to politycy i urzędnicy to przecież nasi znajomi. Polskie społeczeństwo nigdy się nie zmieni bo jest od podstaw zepsute ale jak je naprawić skoro przykłady korupcji, nepotyzmu a wręcz pospolitego złodziejstwa idą od góry. Nie ma woli w narodzie by posprzątać ten chlew.



-Zatrute rzeki? - Płonące wysypiska? Kogo to obchodzi? Przecież za tym stoją setki i tysiące osób. Ktoś z tego ma kasę. Ktoś