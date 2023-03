Kto by się spodziewał? Kanada do dawna jest chińską kolonia.



Nie wiem czy pamiętacie, ale kilka lat temu, gdy w zasadzie cały świat zachodni, w tym USA, UE i Australia dyskutowały o pociągnięciu Komunistycznej Partii Chin do odpowiedzialności za kłamstwa i działania, które doprowadziły do rozprzestrzenienia się koronawirusa, liberalny kanadyjski rząd milczał.



Milczał też, po tym, jak Tajwan przekazał Kanadzie ogromną ilość środków ochrony osobistej. Kanadyjskie władze uznały, że nie chcą mówić Pokaż całość