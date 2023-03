Ten dziadek w czerwonym krawacie gada jakby reprezentował obecny rząd Rosji bo jest tak głupi jak ich ta całą "operacja specjalna".



Co mnie niesamowicie bawi to fakt że na początku mówili o operacji specjalnej która będzie szybka i że jak się rozpędzą to jeszcze przez Polskę przelecą.



A teraz nagle mówią że wojny z Ukrainą nie ma ale jest wojna z NATO. Gadają jakby przygotowywali się do porażki i myślą że może Pokaż całość