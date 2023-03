Nieco ponad miesiąc temu szalony reporter w swoim podkaście postanowił przyznać się oraz opowiedzieć o swojej kryminalnej przeszłości. W swoim materiale twierdzi, że motywacja były zmiany jak koniec współpracy z Tańculą, świetne przyjęcie pierwszego odcinka na nowym kanale wiec postanowił postawić na szczerość. To wszystko jest kłamstwem, a „spowiedź” była spowodowana faktem, że informacja niedługo by wyciekła, a gdyby nie mój brak czasu o wszystkim dowiedzielibyśmy się już w grudniu. Część z was może pamiętać jak w listopadzie obnażyłem funkcjonowanie jego sklepu, materiał w formie filmu trafił na kanał barankiep a niedługo później temat poruszały kanały commentary. Pod filmem na kanale Barankiep pojawiło się dosłownie kilka (~5) komentarzy osób które twierdziły, że reporter ma kryminalna przeszłość, że swojego czasu oszukiwał ludzi w swoim mieście itd. Osoby były poproszone o dołączenie na grupę żebyśmy następnie mogli prywatnie porozmawiać, ja sam dotarłem do dwóch osób ale ze względu na sprawy prywatne nie byłem w stanie odpowiedzieć od razu, jedna osoba zupełnie zerwała kontakt, z druga udało mi się porozmawiać. Niestety w okresie od 29 listopada kiedy złapaliśmy kontakt do 4 grudnia kiedy znalazłem czas na rozmowę zdążył się z nim skontaktować reporter i zapłacić za milczenie. Wyprzedzenie faktu i spowiedź reportera nie wchodziły wtedy w grę ze względu na afery dookoła jego osoby jak ta ze sklepem czy Pasutem. Sytacja odmieniła się dopiero na początku roku kiedy zakończyła się współpraca szalonego z tańculą, ten pierwszy zgrywał pokrzywdzonego i ludzie zaczęli mu współczuć, do tego trochę przyhamował z kontrowersja i tak powstał idealny moment na wyznanie które było nieuniknione i lepiej było zrobić je szybciej bo to ze raz się udało nie oznacza, że następnym razem też się uda. Dlaczego mówię o tym teraz a nie w grudniu czy styczniu po wyznaniu? W grudniu ten screen za dużo by nie zdziałał byłaby narracja, że ktoś baituje czy zmieniliśmy się z barankiem, po wyznaniu też dużo by to nie dało a sprawę szybko dałoby sie zmieść pod dywan plus może tez trochę dałem się złapać na ten nowy wizerunek szalonego który zrozumiał błędy i stwierdziłem, że będę obserwował. Ostatnio jednak zaczął się lansować na wizerunku skruszonego przestępcy wręcz ofiary, zaproszenie wielkiego bu żeby pokazać jak to ciężko, opowieści u żurnalisty itp. Teraz jest idealny moment żeby obnażyć jego fałszywość wyciągając to na światło dzienne. W poniedziałek czeka nas konferencja High Leauge na której pojawi sie jako jeden z zawodników i nie będzie mu łatwo uciec od tematu, a temat nie zostanie poruszony w nagranym przez niego zmontowanym filmie dodanym na jego kanał. Podjąłem próbę konfrontacji z reporterem pytając czy przyznaje się do opłacenia milczenia czy dementuje tą informacje, nie dostałem odpowiedzi za to zostałem zablokowany osobiście uważam, że jest to w pewnym sensie potwierdzenie tym bardziej znając jego zachowania chociażby przy aferze ze sklepem ale interpretacje tego zachowania pozostawiam wam. Poniżej screen rozmowy z 29 listopada oraz 4 grudnia