Chłop postąpił jak postąpił, sam nie wiem jak to ocenić. Przecież kobieta mogła go normalnie obsłużyć, przeliczyć kwotę jeśliby nie zdążyła w wyznaczonym czasie to zaprosić go następnego dnia i liczyć to 6h. Postalby przy kasie 6h to by zapewne lekko się wkur... Niestety to wymaga od niej pracy a nie zajmowaniem się kawusią i przewijaniem internetu. Wezwana policja spisała chłopa ale w sumie za co? Co oni mają za głupi zwyczaj Pokaż całość