tl;dr

Do końca lat 70-tych w Wielkiej Brytanii dominowało budownictwo komunalne organizowane przez samorządy, mieszkania o wysokim standardzie były powszechnie dostępne, nie było kojarzone z gettami i biedą bo to był standard. Pod koniec tego okresu Margaret Tatcher zrobiła rewolucje i "sprywatyzowała" sektor, doprowadziło to do sytuacji że kogoś z tytułem profesora nie stać na zakup mieszkania, a brytyjskie mieszkania są najciaśniejsze w europie. Mieszkania socjalne zaś to siedliska patologii. Lobby finansowe Pokaż całość