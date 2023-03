ale niech ktoś mi wytłumaczy co jest takiego super w obrażaniu papieża, który był symbolem dla wielu Polaków. Chodzi mi tylko o czyste obrażanie a nie o merytoryczne śledztwo co robił itp.



Ja np. w ogóle nie chodzę do kościoła i mam w dupie jakim papieżem był JP2 i co robił.

Mam wrażenie niektórzy chcą na siłę udowodnić jacy są antykatoliccy a z drugiej strony inni, jacy są super katoliccy i wierzący Pokaż całość